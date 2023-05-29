طريق التنمية، ركيزة للاقتصاد المستدام غير النفطي

2023/05/29 | 19:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

لعقود طوال ظلت فكرة الاقتصاد المستدام

غير النفطي بالابتعاد عن الريع تراود

مخيلة جميع العراقيين وها هي الفكرة

جاءت تباشيرها بخارطة طريق بواسطة

مشروع التنمية الذي اطلقه رئيس الوزراء

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