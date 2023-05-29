في ملعب الشعب :كربلاء يهزم الكهرباء في دوري الكرة الممتاز

2023/05/29 | 19:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد فريق نادي كربلاء بثلاث نقاط جديدة

بعد تحقيقه الفوز على فريق نادي

الكهرباء بهدف وحيد حمل امضاء المتألق

باقر عطوان في الدقيقة ٦٣ من عمر

المباراة التي جرت على ملعب الشعب

الدولي حيث قدم خلالها العميد

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