وزير الزراعة: قريباً حزمة اصلاح جوهرية في مصلحة الفلاح العراقي

2023/05/29 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير الزراعة، عباس جبر المالكي، عن قرب اصدار حزمة اصلاحات وصفها بـ"الجوهرية" تصب في مصلحة الفلاح والمزارع العراقي.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) ان المالكي "عقد وزير في مقر الإدارة المحلية لمحافظة نينوى اجتماعاً مع عدد من شيوخ ووجهاء المحافظة حضره المحافظ نجم عبد الله الجبوري وعدد من اعضاء مجلس النواب والمسؤولين واستمع الى عدد من المطالب التي تقدّم بها الحاضرون".

ولفت البيان الى ان من بين هذه المطالب "تأجيل تسديد القروض المترتبة بذمة بعض المزارعين والمستثمرين الذين تلكؤا في تسديدها بسبب الظروف التي تسبب بها تنظيم داعش الإرهابي وتقديم الدعم الى مربي الجاموس بالاضافة الى عدم توفر اللقاحات في مراكز البيطرة والشكوى من قلة الكوادر الطبية فيها".

كما اشتكى الحاضرون من رفع تسعيرة الكهرباء وعدم وجود حصة لهم من الوقود (الكاز)".

وشكى المزارعون والمستثمرون أيضاً من فتح بعض المنافذ الحدودية في فترة ذروة المحاصيل الزراعية وتسببها بخسائر مادية لهم.

من جانبه وعد وزير الزراعة "النظر في كل هذه المطالب على وجه السرعة" مؤكداً "قرب اصدار حزمة اصلاح جوهرية ستكون لمصلحة الفلاح والمزارع العراقي".

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