2023/05/29 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاثنين، موعد انتهاء الموجة الغبارية التي تضرب عددا من المدن العراقية.

وقال عطية في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "على الأغلب فأنه في نهاية الليلة ستنتهي الموجة الغبارية في جميع مناطق البلاد".

وأضاف أن "شدة الموجة الغبارية ستكون في مناطق جنوب نينوى وصلاح الدين والأنبار وبعض مناطق إقليم كردستان، ولكنها ستنتهي الليلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ستكون شديدة في 4 مناطق.. توقعات الساعات الاخيرة للموجة الغبارية في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ستكون شديدة في 4 مناطق.. توقعات الساعات الاخيرة للموجة الغبارية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).