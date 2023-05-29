اقتصادي: ازمة الموازنة لن تؤثر على رواتب موظفي كردستان

2023/05/29 | 19:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استبعد المختص بالشأن الاقتصادي، محمد عطية الساعدي، تأثر رواتب موظفي كردستان بالخلافات الحاصلة بين الإقليم والمركز بسبب الموازنة، لافتا الى ان الموازنة قد تتأخر للأسبوع المقبل لحين حسم الخلافات.

وقال الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “ازمة حصة إقليم كردستان وملف تصدير النفط ستكون ابرز العوائق امام حسم الموازنة وإقرارها”.

واشار الى ان “ما جرى في اللجنة المالية من تعديلات على فقرات الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل يحمل في طياته رغبة لدى بعض الأطراف والقيادات في الاطار التنسيقي بانصاف الجميع بضمنهم موظفي إقليم كردستان”.

ورجح ان “تشهد المفاوضات تدخل زعامات سياسية لايجاد تسوية تضمن تمرير الموازنة بالتوافق دون اللجوء الى خيار التصويت”.

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