تحديد موعد افتتاح أقدم متاحف شرق العراق

2023/05/29 | 19:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت دائرة الاثار في ديالى، الاثنين، موعد اعادة افتتاح المتحف الاثري للمحافظة.

وقال مدير دائرة الاثار احمد علي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ،ان” الجهود لاعادة تاهيل قاعات العرض في متحف ديالى تجري وفق الامكانيات المتاحة بالتنسيق مع دائرة الاثار في بغداد ومتاحفها”.

واضاف،ان” متحف ديالى والذي اغلق في 2003 بقي مغلقا لاكثر من 20 سنة وقد بذلنا منذ اشهر جهودا استثنائية من اجل اعادة افتتاحها وعرض العشرات من القطع الاثرية طبق الاصل عن الحضارات في المحافظة”، مؤكدا بانه “خلال شهرين المقبلين سيكون المتحف جاهزا لاستقبال الزائرين”.

واشار الى ان” ديالى تضم اكثر من 800 موقع اثري اغلبها تعود الى الفي عام قبل الميلاد”، موضحا بان “النسبة الاكبر من المواقع لم يجري التنقيب بها وهي تمثل ثروة انسانية وتاريخية مهمة”.

ويعد متحف ديالى من اقدم متاحف شرق العراق وكان يضم قطع اثرية تعود لحضارة اشنونا القديمة”.

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