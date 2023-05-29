القضاء الليبي يقضي بإعدام 35 عضواً في

2023/05/29 | 19:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة في ليبيا، الاثنين، حكماً بإعدام 35 متشددا دينوا بالقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية، حسبما أفادت مصادر قضائية.

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