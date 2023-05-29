لم يلعب به من قبل.. تشافي يمنح ميسي مركزا غريبا في برشلونة

2023/05/29 | 19:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ينوي تشافي هرنانديز، مدرب برشلونة الإسباني، منح الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مركزا غريبا حال ضمه.ويرتبط اسم ميسي بالانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.ماذا قال تشافي عن انتقال ميسي إلى برشلونة؟ تشافي تحدث في تصريحات لصحيفة […]

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تشافي يمنح ميسي مركزا غريبا في برشلونة أولاً على ايرث نيوز.

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