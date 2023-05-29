رئيس بيلاروسيا يعرض تقديم أسلحة نووية لأي دولة تنضم إلى الاتحاد مع روسيا

2023/05/29 | 19:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعرض الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أسلحة نووية على الدول الراغبة في الانضمام إلى ما يسمى "تحالف دول اتحاد روسيا وبيلاروسيا".

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