2023/05/29 | 19:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: دعت اللجنة المالية النيابية، رئاسة البرلمان للاسراع بتحديد جلسة التصويت...

ظهرت المقالة المالية النيابية تدعو رئاسة البرلمان بتحديد جلسة التصويت على الموازنة أولاً على المسلة.

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