2023/05/29 | 20:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TEefMq4Id5Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الإعلامي ميناس السهيل يشرح تفاصيل حبس همسه ماجد وماذا جرى في المحكمة | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الإعلامي ميناس السهيل يشرح تفاصيل حبس همسه ماجد وماذا جرى في المحكمة | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).