السوداني يكلف فيصل الهيمص رئيساً لهيأة الأوراق المالية العراقية

2023/05/29 | 20:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلن فيصل الهيمص، الاثننين، أن رئيس مجلس الوزراء كلفه بمهام رئاسة هيأة الأوراق المالية العراقية، وفقا لمنشور عبر صفحته بالفيسبوك.

وذكر مكتب الهميص في منشور على الفيسبوك أن "السوداني أمراً بتكليف الهيمص نظراً لخبرته المصرفية والاقتصادية ولإدارته مجموعة مصارف مهمة داخل وخارج العراق".

وشغل الهيمص منصب نائب محافظ البنك المركزي العراقي، وقد سبق له أن تولى رئاسة هيأة الأوراق المالية في نهاية عام 2020.

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