2023/05/29 | 20:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3hOB1zI2WW4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أسماك ايران تغزو العراق و بغداد تلجأ إلى حظر الدولار الأمريكي | الحصاد الإخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أسماك ايران تغزو العراق و بغداد تلجأ إلى حظر الدولار الأمريكي | الحصاد الإخباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).