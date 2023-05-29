2023/05/29 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، احباط مخطط إرهابي لاستهداف المدنيين غربي الأنبار.

وذكر قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، بحسب بيان للهيئة تلقته "بغداد اليوم"، أن “ابطال الحشد الشعبي وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنوا من احباط مخطط اجرامي لعناصر فلول داعش الإرهابي الذين كانوا يرومون استهداف المدنيين في قضاء عنه”.

وأضاف، أن “الخطة كانت تقضي بوضع حزام ناسف جاهز للتفجير في مدخل القضاء ومن ثم استخدامه بعدها لاستهداف التجمعات المدنية لكن اليقظة والحذر لدى أبطالنا افشلت مخططات العدو الإرهابي في مهدها”.

وطمأن مصلح أهالي الانبار بأن “أبطال الحشد الشعبي يبذلون الغالي النفيس في سبيل أمن واستقرار المحافظة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يحبط مخططا إرهابيا لاستهداف المدنيين غربي الأنبار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يحبط مخططا إرهابيا لاستهداف المدنيين غربي الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).