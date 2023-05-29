السوداني يكلف الهيمص رئيسا لهيئة الاوراق المالية

2023/05/29 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كلف رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، نائب محافظ البنك المركزي فيصل الهيمص رئيساً لهيئة الأوراق المالية العراقية.

وذكر المكتب الاعلامي للهيمص، ان الاخير سبق ان شغل منصب نائب محافظ البنك المركزي العراقي، وقد سبق له أن تولى رئاسة هيأة الأوراق المالية في نهاية عام 2020، فيما سبق ان تولى منصب مدير المصرف العراقي للتجارة ايضا.

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