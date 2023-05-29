الحشد الشعبي يحبط مخططاً إرهابياً لاستهداف المدنيين غربي الأنبار

2023/05/29 | 20:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، الاثنين، عن احباط مخطط اجرامي لفلول “داعش” الإرهابي لاستهداف المدنيين في قضاء عنه غربي المحافظة.وقال مصلح في بيان تلقاه / المركز الخبري […]

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