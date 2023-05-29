العراق والصين يتباحثان بشأن عقد شراكات إقتصادية واستثمارية

2023/05/29 | 20:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استقبلت وزير المالية طيف سامي ، اليوم الاثنين ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى بغداد تسوي وي.

وجددت طيف خلال اللقاء ، بحسب بيان لمكتبها تأكيدها على اولويات الارتقاء بمستوى العلاقات طويلة الأمد مع جمهورية الصين ، عبر تهيئة الظروف للبيئة الاستثمارية المستقرة في السوق العراقية ، مشيرةً الى “مواصلة العمل على ترسيخ التعاون المشترك بين الطرفين ، وبناء شراكات لتعزيز التنمية المستدامة في قطاعات المال والإقتصاد والبنى التحتية والإستثمار عبر المساهمة الفعالة للشركات الصينية الرصينة في مشاريع اعادة الاعمار”

من جانبه اعرب السفير الصيني عن رغبة حكومة بلاده رفع مستويات التبادل والشراكة المالية والتجارية مع العراق، وكل ما يتعلق بالإسهام في تعزيز التنمية الاقتصادية بين الجانبين .

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