"الفيروس الغامض".. السلطات الأميركية تحذر من مرض "يصعب اكتشافه"

2023/05/29 | 20:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير بانتشار فيروس يصيب الجهاز التنفسي في الولايات المتحدة، هو فيروس الميتابينوموفيروس البشري (HMPV) وهو فيروس غير معروف ولم ينتبه إليه الأطباء لأنه لا يخضع للفحوصات خارج المستشفيات ولتشابه أعراضه مع فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى

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