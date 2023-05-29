2023/05/29 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد العبادي من سيزور الموصل؟ – خالد الدبوني يبدو ان الموصل اصبحت الميدان الخصب لحصد الاصوات الانتخابية القادمة في نهاية هذا العام (اذا صدقت الحكومة في وعدها ) بعد ان اصبحت مواردها مستباحة للسائل والمحروم منذ عمليات تحريرها او بالاحرى (تدميرها) في 2017 .في موسم الانتخابات السابقة استخدم السياسين هذه الوسيلة وجاءوا الى الموصل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد العبادي من سيزور الموصل؟ – خالد الدبوني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد العبادي من سيزور الموصل؟ – خالد الدبوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).