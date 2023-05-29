2023/05/29 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكبر من الكرسي- خضير فاخر فاضل الحاكم المثالي من كان اقوى من نفسه واكبر من الكرسي وأكثر حبا لوطنه منه لشهوة السلطان واشد وعيا وحسا بأن عمر الفرد لمحه خاطفه اذا قيس بعمر الوطن وإن كل حال إلى زوال وليت كل حاكم عندنا بحكمة قرأتها منقوشه في دائرته او غرفته الخاصه لو دامت لغيرك ما […]

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