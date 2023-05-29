2023/05/29 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقف الدين الأمريكي ونتائج عدم زيادته – حمزة محمود شمخي في مقالنا السابق (سقف الدين وإحتمال كارثة اقتصادية) أكدنا إن من المشاكل الجديدة التي تعصف بالاقتصاد الامريكي وتسير به نحو احتمالية أكثر باتجاه الركود، او تؤدي به الى كارثة اقتصادية مؤلمة تضاف الى ?لامه الاقتصادية المرتبطة بالتضخم ورفع سعر الفائدة، هي مشكلة سقف الدين.فالاقتصاد […]

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