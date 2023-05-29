2023/05/29 | 20:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، القبض على 5 متهمين بقضايا قانونية مختلفة في بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 5 متهمين بقضايا قانونية مختلفة في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 5 متهمين بقضايا قانونية مختلفة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).