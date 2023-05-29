المسؤولون يرسمون صورة قاتمة للموسم الزراعي المقبل

2023/05/29 | 21:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رسم المتحدث بأسم وزارة الزرعة محمد الخزاعي صورة قاتمة عن الخطة الزراعية للموسم الصيفي المقبل.

وقال الخزاعي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الوضع المائي في العراق لا يسمح بزراعة مساحات واسعة من محصول الشلب خلال الموسم الزراعي القادم”، مشيرا الى ان “الشلب يستنزف الكثير من الماء وفي ضوء المعطيات الحالية من غير الممكن توفيرها”.

واضاف ان “الخطة الزراعية للموسم المقبل لم تقر بعد من قبل اللجان الفنية في وزارتي الزراعة والموارد المائية”، موضحا ان “الخطة سيعلن عنها قريبا وستقلص المساحات المزروعة قدر الامكان”.

واشار المتحدث الى ان “الثقافة الزراعية في مناطق زراعة الحنطة والشلب تقوم على اساس موسمين الاول للحنطة والاخر للشلب، ومن الصعب تغيير ذلك”.

وفي وقت سابق من اليوم، اعلن وزير الموارد المائية عون ذياب ان الخطة الزراعية الصيفية للرز ستقتصر على ١٪ من مساحة الارض الكلية الصالحة للزراعة والبالغة 300 الف دونم.

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