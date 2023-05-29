2023/05/29 | 21:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي ،الاثنين، عن البدء بتشريع قانوني التعداد العام للسكان والنفط والغاز بعد التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وقال الزيادي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “القوى السياسية حددت أولوية تشريع قانوني التعداد العام للسكان والنفط والغاز خلال الدورة الحالية بعد التصويت على الموازنة الاتحادية، لما لهما من تأثير كبير على الوضع السياسي في العراق”.

وأضاف، ان “قانون النفط والغاز متفق عليه سياسيا قبل إقرار الحكومة، حيث اتفق ائتلاف إدارة الدولة مبدئيا على إقرارها بعد الانتهاء من تمرير الموازنة العامة”.

وأشار الزيادي الى، ان “قانون النفط والغاز استراتيجي حيث سينظم العلاقة النفطية بين المحافظات وبين الحكومة الاتحادية وبين الأخيرة وإقليم كردستان”.

ولفت الى ان ” قانون التعداد العام للسكان هو الآخر سيرى النور بعد الانتهاء من عملية إقرار الموازنة العامة الاتحادية”.

ولا تزال حصة الإقليم وبعض الفقرات الخاصة بكردستان مثار جدل، حيث أصبحت حجر عثرة امام انجاز الموازنة ووضعها في جدول الاعمال لغرض التصويت عليها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تمرير الموازنة.. قانوني النفط والغاز والتعداد العام على طاولة البرلمان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تمرير الموازنة.. قانوني النفط والغاز والتعداد العام على طاولة البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).