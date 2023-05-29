2023/05/29 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، باعتقال "طبيب مزيّف" في مدينة الطب ببغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "قوة من حماية مجمع مدينة الطب القت القبض على شخص ينتحل صفة طبيب ويرتدي البدلة الطبية داخل المجمع ضمن منطقة الباب المعظم".

واوضح المصدر أنه "جرى تسليم المتهم الى القوات الامنية المختصة".

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