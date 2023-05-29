الاتصالات النيابية توضح قرار قطع الانترنت خلال الامتحانات الوزارية

2023/05/29 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضحت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية، زهرة البجاري، عن سبب قرار مجلس الوزراء بقطع خدمة الانترنت خلال الامتحانات الوزارية.

وقالت البجاري لـ(بغداد اليوم)، ان :"وزارة التربية قدمت طلبا لمجلس الوزراء لغرض قطع الانترنت قبل ساعة الامتحانات أي من الساعة الرابعة فجراً الى الثامنة صباحا" معتبرة، ان "ساعات القطع ليست مؤثرة بشكل كبير على حاجة المواطنين للخدمة كونها في وقت الفجر فقط إلى بداية وقت الدوام الرسمي".

وأوضحت البجاري أن "الغاية من القطع بحسب كتاب وزارة التربية لمجلس الوزراء هو لمنع تسرب الأسئلة".

وكان وزير التربية، ابراهيم الجبوري، أعلن اليوم عن استحصاله موافقة مجلس الوزراء على قطع خدمة الانترنت خلال الامتحانات الوزارية من الساعة الرابعة فجراً وحتى الساعة الثامنة صباحاً طيلة أيام الأمتحانات التي تبدأ الخميس المقبل.

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