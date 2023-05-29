2023/05/29 | 21:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكد مصدر في حزب القوات اللبنانية، عن توصل قادة الأحزاب...

ظهرت المقالة أحزاب لبنانية تتوصل إلى اتفاق بشأن مرشح جديد لرئاسة الجمهورية أولاً على المسلة.

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