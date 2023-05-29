اختطاف مواطن سعودي في بيروت.. ووزير الداخلية اللبناني: عقاب الفاعلين سيكون قاسيًا

2023/05/29 | 21:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اُختطف مواطن سعودي في العاصمة اللبنانية بيروت، حسبما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، فيما أكد وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، أن السلطات اللبنانية تعمل على تحريره من خاطفيه الذين طلبوا فدية قدرها 400 ألف دولار.

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