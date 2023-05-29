2023/05/29 | 21:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على تاجر مخدرات بحوزته كمية كبيرة من "الكريستال" في محافظة كركوك.

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