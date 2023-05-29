الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع وسط تقييم المستثمرين لاتفاق سقف الدين في أمريكا

2023/05/29 | 21:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تراجعت الأسهم الأوروبية وسط تعاملات محدودة يوم الاثنين متأثرة بأسهم التكنولوجيا والبنوك، فيما يعكف المستثمرون على تقييم الاتفاق الذي تم التوصل إليه من حيث المبدأ في الولايات المتحدة بشأن سقف الدين الحكومي.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض 0.1 بالمئة بعدما سجل أقوى مكاسب خلال يوم واحد في قرابة الشهرين يوم الجمعة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسواق مغلقة يوم الاثنين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وعدة دول أوروبية.

وبعد ارتفاع الأسهم الأوروبية لأعلى مستوياتها في عدة سنوات بدعم من موسم بيانات إيجابية في وقت سابق من مايو أيار، ضغطت المخاوف من إمكانية تعثر محادثات سقف الدين في الولايات المتحدة والمؤشرات على تباطؤ اقتصادي عالمي على الأسهم الأوروبية مؤخرا.



ويتجه المؤشر ستوكس 600 الأوروبي لتسجيل أكبر انخفاض شهري له هذا العام.

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