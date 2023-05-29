2023/05/29 | 21:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: btvDII4TuQw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أردوغان يغني احتفالا بفوزه في الانتخابات الرئاسية التركية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أردوغان يغني احتفالا بفوزه في الانتخابات الرئاسية التركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).