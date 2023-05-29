2023/05/29 | 22:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعملية استباقية..القبض على تاجر مخدرات في كركوك

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القبض على تاجر مخدرات في كركوك أولاً على ايرث نيوز.

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