الهجرة النيابية تحصي عدد الإيزيديات الأسيرات لدى داعش

2023/05/29 | 22:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد النائب عن محافظة نينوى شريف سليمان، الاثنين، عدد الإيزيديات الأسيرات لدى عصابات داعش الإرهابية لغاية الان، فيما أشار الى، ان المعاناة ما تزال قائمة.

وقال سليمان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “هناك ثلاثة آلاف فتاة ايزيدية مجهولات المصير بعد اختطافهن على يد عناصر داعش الارهابي خلال فترة سيطرته على قضاء سنجار في محافظة نينوى”.

وأضاف، ان “معظم سكان سنجار مازالوا في مخيمات النزوح، حيث تحتوي دهوك على 16 مخيماً للنازحين بواقع 300 ألف نسمة من المكون الايزيدي”.

وأشار سليمان الى، ان “الرقم المذكور للنازحين من قضاء سنجار، لم يتمكنوا من العودة الى ديارهم بسبب التدخلات والقصف التركي والصراعات الدائرة فيه والمناطق الجنوبية التابعة له”.

ولفت الى ان “هناك اكثر من 3 الاف فتاة ايزيدية مختطفة منذ دخول داعش الارهابي الى القضاء المذكور، حيث ما يزال مصيرهن غير معروف، على الرغم من مرور سنوات على تحرير القضاء من الهجمة الارهابية التي تعرض لها”.

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