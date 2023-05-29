حظر دخول 6 محاصيل زراعية مستوردة يدخل حيز التنفيذ في ديالى

2023/05/29 | 22:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية، الاثنين، دخول قرار حظر 6 من المحاصيل الزراعية المستوردة عبر كردستان.

وقال عضو الاتحاد في ديالى احمد خليل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ،ان” حظر دخول المحاصيل الزراعية المستوردة من 4 طرق قادمة من اقليم كردستان صوب ديالى ومنها الى بقية المحافظة دخل حيز التنفيذ مساء الامس “.

واضاف،ان” 6 محاصيل زراعية مشمولة برزنامة الحظر لوزارة الزراعة ابرزها الطماطم والخيار والرقي والبطيخ مؤكدا بان “السيطرات الأمنية منعت دخول اية محاصيل مستوردة قادمة من الاقليم”.

واشار الى ان” حظر دخول المحاصيل الزراعية ستؤدي الى انعاش الانتاح المحلي وتمنع اغراق الاسواق بالمستورد وبالتالي ستؤدي الى منع تكبد المزارعين خسائر مادية كبيرة”.

وكانت وزارة الزراعة قد اعلنت في وقت سابق منع استيراد 6 محاصيل زراعية بسبب اكتفاء الأسواق المحلية .

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