2023/05/29 | 22:13 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التخطيط تناقش امكانية استحداث محافظة (سومر) جنوب العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/29 | 22:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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