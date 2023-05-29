2023/05/29 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ترجمة

كشفت مجلة ماينينغ المعنية بشؤون الموارد الطبيعية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع خزين العراق الاستراتيجي من الذهب بنسبة 2% بعد عمليات شراء متقطعة قالت انها "تأتي ضمن استراتيجية للبنك المركزي للحصول على "أطنان من الذهب" كمصدر احتياطي للاموال".

وأوضحت المجلة بحسب ما ترجمت (بغداد اليوم)، ان "العراق رفع من احتياطه من الذهب بنسبة 2% خلال يوم واحد فقط بعد شرائه 2.5 طن من الذهب الثلاثاء الماضي"، مؤكدة ان "استراتيجية البنك المركزي ستتضمن شراء "أطنان من الذهب" بشكل متقطع خلال النصف المتبقي من العام الحالي".

وقالت المجلة أيضا ان "العراق والذي يملك الان 132 طنا من المعدن الثمين، يقوم بتخزين تلك الكميات في "البنك الفرنسي والبريطاني" مؤكدة انها "ليست داخل العراق"، ومشددة على أهمية الذهب الحالية في الاقتصاد نظرا لتدهور الاقتصاد الأمريكي وقيام حكومة واشنطن برفع نسب الفائدة على الدولار بشكل مستمر.

وأشارت المجلة أيضا الى ان استراتيجية البنك المركزي الحالية لشراء كميات الذهب بشكل متقطع تأتي بالتزامن مع ارتفاع مستمر في أسعار الذهب قد تؤدي الى تكليف العراق أموالا إضافية نظرا لاقبال المستثمرين على شراء المعدن الثمين في محاولة لتفادي الاثار السلبية لرفع الفائدة على سعر الدولار، بحسب وصفها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخزين في بريطانيا وفرنسا.. خطة للبنك المركزي العراقي لشراء "أطنان من الذهب") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخزين في بريطانيا وفرنسا.. خطة للبنك المركزي العراقي لشراء "أطنان من الذهب") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).