"اختطاف" سعودي في لبنان.. الأجهزة الأمنية تتحرك وأنباء عن "فدية كبيرة"

2023/05/29 | 22:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني، بسام مولوي، أن وزارته تتابع قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت، فيما تحدث قناة الإخبارية السعودية عن طلب فدية

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