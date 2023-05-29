خامنئي يبلغ سلطان عُمان ترحيبه باستئناف العلاقات مع مصر

2023/05/29 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭ – ‬القاهرة‭ -‬الزمان‭ ‬ أعلن‭ ‬المرشد‭ ‬الإيراني‭ ‬الأعلى‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬الإثنين‭ ‬أنه‭ ‬سيرحب‭ ‬باستئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬مصر،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬سلطان‭ ‬عُمان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭.‬ وكانت‭ (‬الزمان‭) ‬انفردت‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬امس‭ ‬بطبعتها‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬نقلها‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬مصري‭ ‬انّ‭ ‬سلطان‭ ‬عُمان‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬وساطة‭ ‬تخص‭ ‬تطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬الإيرانية‭ ‬المصرية […]

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