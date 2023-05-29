2023/05/29 | 22:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام اللافت في الانتخابات الرئاسية في تركيا، ليس مَن ينافس مَن، وما هو برنامج المتنافسين، فتلك أمور قد تتغير أو قد تستمر في سياق خضوعها لظروف الواصل الى سدة الحكم، لكن المثير هو هذه النسبة العالية من المشاركين التي لم تتوفر في أي بلد مجاور لتركيا، وأحياناً لا تكون في بلدان متقدمة وعريقة في […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا تعني المشاركة؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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