ماذا‭ ‬تعني‭ ‬المشاركة؟

2023/05/29 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام اللافت‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬تركيا،‭ ‬ليس‭ ‬مَن‭ ‬ينافس‭ ‬مَن،‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬برنامج‭ ‬المتنافسين،‭ ‬فتلك‭ ‬أمور‭ ‬قد‭ ‬تتغير‭ ‬أو‭ ‬قد‭ ‬تستمر‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬خضوعها‭ ‬لظروف‭ ‬الواصل‭ ‬الى‭ ‬سدة‭ ‬الحكم،‭ ‬لكن‭ ‬المثير‭ ‬هو‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬العالية‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تتوفر‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬بلد‭ ‬مجاور‭ ‬لتركيا،‭ ‬وأحياناً‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬متقدمة‭ ‬وعريقة‭ ‬في‭ […]

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