الخصوم والأضداد في العالم يتوحدون في مضامين التهاني الى إردوغان

2023/05/29 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسطنبول‭- ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬ التهاني‭ ‬في‭ ‬مضامينها‭ ‬العامة‭ ‬وحدت‭ ‬الخصوم‭ ‬والاضداد‭ ‬بين‭ ‬زعماء‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬برقياتهم‭ ‬التي‭ ‬تدفقت‭ ‬الى‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬لمناسبة‭ ‬فوزه‭ ‬بالانتخابات‭ ‬الرئاسية،‭ ‬اذ‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬إلى‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬مرورا‭ ‬بالأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬والفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون،‭ ‬هنّأ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬زعماء‭ ‬الدول‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬على‭ […]

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