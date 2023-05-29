2023/05/29 | 22:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بغداد/ المركز الخبري الوطني وجّه المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، وزارة العمل بمفاتحة أرباب العمل لاستقطاع مبالغ الضمان الاجتماعي مباشرة.وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المجلس الوزاري للاقتصاد يوجه باستقطاع مبالغ الضمان الاجتماعي مباشرة بالنسب المقررة المركز الخبري الوطني.

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