2023/05/29 | 22:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، عن قيام طيران الجيش بتدمير أربع مضافات لداعش في كركوك.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “طيران الجيش تمكن من تدمير أربع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طيران الجيش يدمر أربع مضافات لداعش في كركوك المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طيران الجيش يدمر أربع مضافات لداعش في كركوك) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طيران الجيش يدمر أربع مضافات لداعش في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).