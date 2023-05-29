السيد عمار الحكيم يلتقي قداسة البابا تواضروس الثاني ويؤكد : أننا في العراق نهتم ونرعى جميع أبناء المكون المسيحي

2023/05/29 | 23:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السيد عمار الحكيم:

في إطار زيارتنا إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، إلتقينا قداسة البابا تواضروس الثاني، وأكدنا أننا في العراق نهتم ونرعى جميع أبناء المكون المسيحي الكريم بما فيهم شركاؤنا الأقباط وتربطنا بهم علاقة طيبة وسائر الإخوة المسيحيين في البلاد، ونزور الكنائس ونتواصل معهم في أعياد الميلاد المجيدة ونشاركهم قداسهم ونؤدي الطقوس معهم تعبيرا عن اهتمامنا ورعايتنا لهم، وأشرنا إلى أننا حريصون في زياراتنا إلى المحافظات العراقية على التواصل مع أبناء المكون المسيحي وزيارة كنائسهم لإشعارهم بالاهتمام والرعاية، فنحن أبناء وطن واحد .أكدنا أيضا أن مصر شقيقة العرب الكبرى وأنظارنا شاخصة نحوها لتعزيز التكامل مع العراق ، وذكّرنا بالروابط المشتركة بين البلدين الشقيقين من حيث العمق الحضاري والتنوع الكبير والأدوار الكبيرة التي يمارسها البلدان في الوطن العربي والمسارات الإقليمية والدولية .

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