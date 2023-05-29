تنفذه شركة صينية.. ذي قار تطلق العمل بأكبر مستودع نفطي في العراق

2023/05/29 | 23:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت شركة نفط ذي قار، يوم الاثنين، إطلاق العمل بمشروع إنشاء مستودع الناصرية النفطي، الذي ستنفذه شركة CPP الصينية، بسعة تخزينية تتجاوز الـ3 ملايين برميل، مؤكدة أنه سيكون الأكبر من نوعه في العراق ويعزز القدرات التصديرية.

جاء ذلك خلال حفل نظمته الشركة المنفذة، بحضور مدير عام شركة المشاريع النفطية في الوزارة، وممثل مدير عام شركة نفط ذي قار، ومدير إعلام الشركة، فيما حضر الحفل أيضاً مدير عام شركة (سي بي بي) الصينية في الشرق الأوسط چي، وكذلك مدير عام فرع الشركة في العراق گو".

وذكر مسؤول شعبة تشغيل مستودع الناصرية، المهندس علي إبراهيم، في بيان ، أن "المشروع سينفذ من قبل شركة سي بي بي الصينية، المتخصصة في مجال انشاء المستودعات النفطية، وسيكون الأكبر من نوعه في العراق حيث سينفذ على مساحة تصل الى الف دونم تقريباً".

وأضاف إبراهيم، أن "المستودع يتألف من 7 خزانات، سيخصص 4 منها لخزن النفط الثقيل، فيما سيخصص المتبقي لخزن النفط الخفيف، مع إنشاء خزانين للإغاثة"، لافتاً إلى أن "الطاقة الاستيعابية لكل خزان تبلغ 66 ألف متر مكعب، أي ما يعادل 415 ألف برميل، فيما ستبلغ طاقة خزانات الإغاثة الاستيعابية 23 ألف متر مكعب من النفط".

وأوضح أن "الطاقة الكلية للخزن في المستودع، ستبلغ بعد إنجازه 3 ملايين و200 ألف برميل، وهي معدة للتصدير"، مشيراً إلى أن "المستودع سيقوم بضخ النفط إلى الجانب الجنوبي عبر مينائي الطوبة والفاو، وثم يصدر عبر موانئ الخليج العربي، كما أن المستودع سيقوم بضخ النفط الخام عبر الخط الاستراتيجي سعة 42 عقدة إلى مناطق وسط وشمال العراق، ويقوم بتغطية محطات توليد الطاقة الكهربائية، ومصافي الوسط والفرات الأوسط ومنها مصافي كربلاء والدورة وبقية المصافي الأخرى الواقعة على الخط الاستراتيجي".

وأكد إبراهيم، أن "المستودع سيجهز بأحدث المعدات والتقنيات الحديثة من مناشئ أوروبية وأمريكية وكندية وغيرها من الدول الرائدة في مجال انشاء المستودعات النفطية"، مرجحاً أن يتم إدخال مستودع الناصرية للخدمة في الربع الثاني من العام 2025".

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