2023/05/29 | 23:05 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uiEnYpBuyns

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انخفاض خزين العراق المائي 7 مليارات متر مكعب مقارنة بالعام الماضي) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انخفاض خزين العراق المائي 7 مليارات متر مكعب مقارنة بالعام الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).