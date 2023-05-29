2023/05/29 | 23:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت السعودية والولايات المتحدة في بيان مشترك، اليوم الإثنين، عن تمديد الهدنة في السودان التي تنتهي ليلا لمدة 5 أيام إضافية، من أجل “السماح ببذل جهود إنسانية إضافية”.ورحبت الرياض وواشنطن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السودان..



تمديد وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام المركز الخبري الوطني.

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