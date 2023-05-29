2023/05/29 | 23:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أفادت الرئاسة المصرية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي...

ظهرت المقالة تركيا ومصر يقرران البدء فورا برفع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا ومصر يقرران البدء فورا برفع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا ومصر يقرران البدء فورا برفع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).