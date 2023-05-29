البنك الدولي يعرض حلاً للبطالة في العراق بقيمة 21 مليار دولار

2023/05/29 | 23:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

عرض البنك الدولي على السلطات العراقية بحسب ما أوردت وكالة (الاي اف بي) اليوم الاثنين، استثمار السلطات العراقية بمشاريع "نقل عامة" بقيمة 21 مليار دولار عبر السنوات القادمة في محاولة لمعالجة ازمة البطالة المتفشية في البلاد.

وقال البنك بحسب تصريحات لممثليه خلال مؤتمر بغداد ترجمتها (بغداد اليوم)، ان تحرك السلطات العراقية نحو انشاء الطرق وخطوط النقل البري وسكك الحديد سيعزز من "استقلال البلاد" ويوفر فرصة لمكافحة البطالة المتفشية في البلاد من خلال توفير فرص عمل للشباب ببناء المشروع.

السلطات العراقية وبحسب ايراكي نيوز شرعت بتنفيذ مشروع نقل بري يربط العراق باوروبا عبر تركيا وبطول 1175 كيلو متر ينطلق من ميناء الفاو وحتى قرية فيش خابور في محافظة دهوك ثم الى تركيا، بقيمة متوقعة تصل الى نحو 17 مليار دولار.

البنك الدولي شدد على أهمية مشاريع النقل العامة ومنها المشروع الحالي في "تحويل العراق الى ممر استراتيجي مهم لنقل البضائع والسلع حول العالم وخصوصا بين بلدان الخليج وأوروبا"، بحسب وصفه، داعيا الى التعجيل بتنفيذ المشروع.

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