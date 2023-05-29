صحيفة صينية: بكين قادرة على

2023/05/29 | 23:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

أعلنت صحيفة تشاينا دايلي الصينية شبه الرسمية اليوم الاثنين، ان بلادها قادرة على "إعادة اعمار العراق" من الجوانب الأهم والأكثر تاثيرا على حياة المواطنين، مشيرة الى مجموعة من الآراء حول التباين بين الموقف الصيني وموقف الدول الغربية واهمها الولايات المتحدة في البلاد.

وقالت الصحيفة خلال تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، ان الخبراء حتى في العراق، بحسب وصفها، يرون في الصين دولة قادرة على "إعادة بناء البلاد" بشكل اكثر فاعلية من الدول الغربية، مؤكدة ان "الصين لا تحتل أي دولة ولا تفرض عليها املاءات خلال التعامل الاقتصادي"، بحسب وصفها.

الصحيفة اشارت أيضا الى ان العراق يعاني منذ عقود من دمار كبير في البنى التحتية للبلاد، الامر الذي لم يتم معالجته من قبل القوى الغربية التي يتعامل العراق معها بشكل مستمر ضمن عقود إعادة الاعمار، كاشفة عن ان الصين باتت الان "فاعلة" في العراق عبر 15 محافظة من اصل 18، بانتظار تحرك جدي من السلطات العراقية نحو التعاون معها حول إعادة الاعمار، بحسب وصفها.

تقرير الصحيفة دعا الى مشاركة العراق في مبادرة الخارطة والطريق للتطوير الاقتصادي، والتي تتهم بكين عبرها بممارسة "فخ ديون" تجبر من خلاله دول العالم على شروط اقتصادية قاسية في حال فشلت في سداد مستحقات المشاريع التي تنفذها في تلك الدول بحسب اتهامات تصدر من الصحف ووسائل الاعلام الأجنبية.

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