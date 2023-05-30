2023/05/29 | 23:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مغرّدون لقطات مصورة عبر منصة تويتر، تُظهر تصدي حارس مرمى لكرة رأسية بطريقة وُصفت بأنها "غريبة"، خلال مباراة جمعت بين نادي ضمك ونظيره الفتح، في مسابقة دوري "روشن" السعودي، مما أثار تفاعلاً.

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